Суд на Украине арестовал Ермака с залогом 140 млн гривен

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего главу офиса президента Андрея Ермака на два месяца. При этом суд оставил ему возможность выйти под залог в размере 140 миллионов гривен.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил судья.

Сторона обвинения просила назначить более высокий залог — 180 миллионов гривен. Однако суд в итоге снизил сумму. Сам Ермак говорил, что считает важным независимое правосудие без внешнего влияния. По его словам, на своём примере он хочет показать, что таким влиянием не пользуется.

Защита бывшего главы офиса Зеленского настаивала, что сообщение о подозрении является необоснованным. Адвокат Игорь Фомин заявил, что обвинение не доказало необходимость ареста. Он также напомнил, что содержание под стражей считается исключительной мерой пресечения. По позиции защиты, прокурор должен доказать, что более мягкие меры не смогут предотвратить возможные риски.