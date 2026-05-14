На Украине «всем селом» наскребли на залог Ермаку 14,5 млн гривен из 140 по приказу Зеленского

За находящегося в СИЗО бывшего главу ОП Украины Андрея Ермака начали вносить залог. К настоящему времени перечислено 14,5 млн гривен из 140 необходимых, сообщает РБК-Украина.

8 млн гривен обещала внести член наблюдательных советов «Укрнафты» и «Ощадбанка» Роза Тапанова. Ещё 6,5 млн гривен перечислил одногруппник Ермака времён студенчества Сергей Свирида. Кроме того, украинский актёр и продюсер Григорий Гришкан не поскупился и внёс 666 гривен.

По данным украинского блогера Анатолия Шария, Владимир Зеленский приказал «всем селом» собирать деньги на залог для Ермака.

«Зеленский дал личное поручение буквально всем собирать деньги. Что интересно, даже тем, кто помогал сажать Ермака», — написал Шарий в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что соратника главы киевского режима Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов. Материалы уголовного дела насчитывают 16 томов — примерно по 250 страниц каждый. Бывшего главу ОП Украины арестовали на два месяца, назначив залог в 140 млн гривен, что составляет около 3,1 млн долларов. В ответ он заявил, что таких средств у него нет, однако отметил, что среди его друзей есть состоятельные люди.