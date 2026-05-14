Скандал вокруг коттеджного посёлка «Династия» в перспективе может ударить не только по экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, но и по самому Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «Страна.ua».

По версии издания, Зеленский предположительно может проходить в материалах под обозначением R1. «Страна» связывает это с сообщениями СМИ о том, что один из четырёх домов в городке принадлежит лидеру режима.

Издание отмечает: если Ермаку, по версии следствия, вручили подозрение из-за дома, который якобы строился для него, то похожая логика может быть применена и к Зеленскому.

Журналисты называют этот сюжет «дамокловым мечом» над политическим будущим Зеленского. По оценке издания, скандал может поставить под вопрос его перспективы после завершения конфликта, включая возможное переизбрание на второй срок.

При этом дело «Династии», как пишет издание, подаётся не только как юридический процесс, но и как политическое шоу. В центре внимания оказываются не сухие материалы следствия, а образ Зеленского и его окружения как людей, которые во время конфликта могли использовать власть для личного обогащения.

Отдельный резонанс дали странные детали из дела Ермака. В украинской повестке активно обсуждают гадалку, фигурирующую как «Вероника Фэншуй», и сообщения о том, что бывший глава офиса якобы консультировался с ней по кадровым вопросам.

«Кто-то думал, что страной управляет Зеленский, кто-то, что Ермак, а оказалось, что гадалка Вероника Фэншуй», — такие комментарии сейчас массово расходятся в украинском сегменте соцсетей.

Издание считает, что в украинских условиях подобные детали могут влиять на общественное восприятие сильнее, чем сама доказательная база. Поэтому дело «Династии» становится для Зеленского не только юридическим, но и серьёзным репутационным риском.

Напомним, бывшего руководителя офиса Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов. Объём уголовного дела — 16 томов (примерно по 250 страниц в каждом). Сегодня Ермака арестовали на два месяца, установив залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). Сам фигурант признался, что сам он таких денег не имеет, но его друзья — состоятельные люди.