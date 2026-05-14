Никто не хочет подставляться: За Ермака внесли только десятую часть залога

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт ночь в следственном изоляторе — за него не успели внести залог до окончания банковского рабочего дня. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах Незалежной.

«Ермак остаётся в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», — написал он в одной из социальных сетей.

По словам журналиста, за полчаса до окончания банковского дня из 140 миллионов гривен за Ермака были внесены только 14,5 миллиона — около 10% от требуемой суммы. Ткач также сообщил, что офис Зеленского задействовал для решения этого вопроса весь административный ресурс, но желающих «подставляться» оказалось мало.