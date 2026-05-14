Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 18:22

Никто не хочет подставляться: За Ермака внесли только десятую часть залога

Андрей Ермак останется в СИЗО на ночь, за него внесли 10% залога

Андрей Ермак. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua

Андрей Ермак. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт ночь в следственном изоляторе — за него не успели внести залог до окончания банковского рабочего дня. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах Незалежной.

«Ермак остаётся в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», — написал он в одной из социальных сетей.

По словам журналиста, за полчаса до окончания банковского дня из 140 миллионов гривен за Ермака были внесены только 14,5 миллиона — около 10% от требуемой суммы. Ткач также сообщил, что офис Зеленского задействовал для решения этого вопроса весь административный ресурс, но желающих «подставляться» оказалось мало.

«Следующий — Зеленский»: Во Франции заявили о скором конце киевского главаря из-за дела Ермака
«Следующий — Зеленский»: Во Франции заявили о скором конце киевского главаря из-за дела Ермака

Напомним, соратника Владимира Зеленского Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов; материалы дела насчитывают 16 томов (примерно по 250 страниц каждый). Его арестовали на два месяца, назначив залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). В ответ фигурант заявил, что не располагает такими средствами, но имеет состоятельных друзей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar