Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти Франции заблокировать передачу 17 миллиардов евро Украине. С таким заявлением политик выступил в соцсети X на фоне ситуации вокруг окружения Владимира Зеленского. По мнению Филиппо, украинское руководство может столкнуться с серьёзными последствиями из-за коррупционных скандалов. Он также заявил, что Парижу следует отказаться от дальнейшего финансирования Киева.

«Второго человека команды Зеленского только что посадили за решётку. Следующий — Зеленский», — считает политик.

Ранее Life.ru писал, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции. Член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов отмечал, что политическая ситуация в стране стала ещё более неопределённой на фоне заявлений евроскептика, выступающего за пересмотр отношений Парижа с Брюсселем и Москвой. По его словам, французское общество устало от политики президента Эмманюэля Макрона.