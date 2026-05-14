14 мая, 15:38

«Следующий — Зеленский»: Во Франции заявили о скором конце киевского главаря из-за дела Ермака

Французский политик Филиппо считает, что Зеленского посадят вслед за Ермаком

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти Франции заблокировать передачу 17 миллиардов евро Украине. С таким заявлением политик выступил в соцсети X на фоне ситуации вокруг окружения Владимира Зеленского. По мнению Филиппо, украинское руководство может столкнуться с серьёзными последствиями из-за коррупционных скандалов. Он также заявил, что Парижу следует отказаться от дальнейшего финансирования Киева.

«Второго человека команды Зеленского только что посадили за решётку. Следующий — Зеленский», — считает политик.

Францию призвали покинуть ЕС из-за «глупых санкций» против России
Ранее Life.ru писал, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции. Член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов отмечал, что политическая ситуация в стране стала ещё более неопределённой на фоне заявлений евроскептика, выступающего за пересмотр отношений Парижа с Брюсселем и Москвой. По его словам, французское общество устало от политики президента Эмманюэля Макрона.

Александра Мышляева
