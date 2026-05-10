10 мая, 15:24

Францию призвали покинуть ЕС из-за «глупых санкций» против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из Евросоюза из-за ограничений на поставки российских энергоносителей. По его словам, политика Брюсселя привела к росту расходов на электричество и лишила Париж возможности покупать дешёвые российские газ и нефть.

«Да, мы должны покинуть Евросоюз! Поскольку из-за ЕС нам приходится платить слишком много за электричество из-за европейского рынка электроэнергии, мы не можем снизить НДС на энергоносители, не можем покупать дешёвые российские газ и нефть из-за глупых санкций, и Брюссель выступает против строения наших новых шести ядерных реакторов EPR-2!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что страны объединения сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.

Полина Никифорова
