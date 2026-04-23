Замглавы МИД Грушко назвал санкции ЕС безрезультатными и пообещал ответ

Россия подготовит ответ на новый пакет санкций Евросоюза после детального анализа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По словам дипломата, документы будут изучены на экспертном уровне.

«Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли», — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что реальные меры становятся понятны только после изучения документов, а не заявлений. По его словам, европейские страны уже несколько лет вводят ограничения, однако, как он считает, ощутимого эффекта это не дало.

Ранее Life.ru писал, что входит в пакет санкций против РФ. Туда попали 117 физических и 60 юридических лиц. В чёрный список включены 46 судов, предположительно, перевозящих российскую нефть, а также «ограничены возможности России приобретать танкеры».