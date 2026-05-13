Политическая обстановка во Франции стала ещё более неопределённой после того, как евроскептик Флориан Филиппо, известный призывами пересмотреть отношения Парижа с Брюсселем и Москвой, заявил о намерении баллотироваться в президенты, уверен член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов. По его словам, французское общество устало от курса действующего главы государства Эмманюэля Макрона.

Недовольство накопилось на фоне социальных протестов, пенсионной реформы и отчуждённости президента от реальных проблем граждан, поэтому рациональный и прагматичный подход Филиппо может оказаться для избирателей весьма привлекательным. Он известен жёсткой критикой евроинтеграции, выступает за защиту национальных интересов, а также за нормализацию отношений с Россией.

«Французское общество в поиске новой модели, которая смогла бы объединить нацию, усмирить социальные противоречия и восстановить утраченный международный авторитет», — подчеркнул политолог в интервью РИА «ФедералПресс».