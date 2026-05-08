Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан выступить против помощи Украине. Заявление прозвучало на фоне публикаций о расследовании НАБУ.

«Мы были правы с самого начала : Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети», — написал он в соцсети X.

По его мнению, средства, выделяемые европейскими странами, могут использоваться не по назначению и возвращаться через коррупционные схемы. Филиппо призвал соотечественников восстать против этого массового грабежа.

Новые публикации по делу Тимура Миндича подсветили не только давление на окружение Владимира Зеленского, но и возможный раскол внутри украинских антикоррупционных органов. По данным украинских СМИ, часть сотрудников НАБУ и САП ориентируется на силы, которые выступают против усиления Зеленского, а другая пытается выстраивать отношения с Банковой.