8 мая, 08:57

«Массовый грабеж»: французский политик призвал остановить помощь Украине

Филиппо призвал французов остановить помощь Украине из-за скандала с Зеленским

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан выступить против помощи Украине. Заявление прозвучало на фоне публикаций о расследовании НАБУ.

«Мы были правы с самого начала : Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети», — написал он в соцсети X.

По его мнению, средства, выделяемые европейскими странами, могут использоваться не по назначению и возвращаться через коррупционные схемы. Филиппо призвал соотечественников восстать против этого массового грабежа.

На Украине заявили, что игнорирование скандала с Миндичем не спасёт Зеленского

Новые публикации по делу Тимура Миндича подсветили не только давление на окружение Владимира Зеленского, но и возможный раскол внутри украинских антикоррупционных органов. По данным украинских СМИ, часть сотрудников НАБУ и САП ориентируется на силы, которые выступают против усиления Зеленского, а другая пытается выстраивать отношения с Банковой.

Александра Вишнякова
