Новые публикации по делу Тимура Миндича подсветили не только давление на окружение Владимира Зеленского, но и возможный раскол внутри украинских антикоррупционных органов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как утверждается в материале, часть сотрудников НАБУ и САП ориентируется на силы, которые выступают против усиления Зеленского, а другая пытается выстраивать отношения с Банковой.

Отдельное внимание в публикации уделяется показаниям бывшего прокурора САП Станислава Бронивецкого. По его версии, внутри антикоррупционной системы возник конфликт между руководством НАБУ и САП и группой детективов, работавших по «Миндичгейту».

Бронивецкий утверждает, что начальство якобы тормозило расследование и расширение круга фигурантов. Именно это, по его словам, и стало причиной утечек записей.

Если такая версия верна, слив «плёнок» мог быть не просто информационной атакой, а попыткой заставить антикоррупционные органы продолжить дело и выйти на более высоких фигурантов.

В публикации также упоминаются слухи о возможной негласной договорённости между руководителями НАБУ, САП и Зеленским. По этой версии, антикоррупционные органы якобы не продвигали дело против ближайшего окружения президента, а СБУ не развивала дела против их руководителей.

В самих антикоррупционных органах подобные договорённости отрицают. Но после новых утечек вопрос о том, почему подозрения не получили Умеров, Шефир и Ермак, стал звучать ещё настойчивее.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Она упомянула фирму Fire Point, которую бывший комик ранее презентовал иностранным инвесторам в качестве образца украинского технологического стартапа. По некоторым данным, в руках журналиста-расследователя оказались тайные аудиозаписи, переданные антикоррупционным бюро Украины.