День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 13:36

Макрон заявил, что Армения больше не нуждается в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Президент Франции Эмманэль Макрон заявил, что Армения больше не является «сателитом» Москвы и не нуждается в России. Такое мнение он высказал на Европейском политическом форуме в Ереване.

Французский лидер отметил, что долгое время многие считали будущее Армении возможным только под покровительством РФ. Макрон также заявил, что Москва якобы бросила Армению в ситуации с Нагорным Карабахом.

«Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. <...> Всё это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли», — сказал он.

Президент Румынии прервал визит в Армению из-за вотума недоверия премьеру
Президент Румынии прервал визит в Армению из-за вотума недоверия премьеру

Ранее премьер-министр Армении Николай Пашинян заявлял, что страна была бы рада вступить в Евросоюз. Глава правительства также обратил внимание на то, что ещё в 2025 году в республике приняли инициированный гражданским обществом закон о начале процесса интеграции в ЕС.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar