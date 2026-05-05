Макрон заявил, что Армения больше не нуждается в России

Президент Франции Эмманэль Макрон заявил, что Армения больше не является «сателитом» Москвы и не нуждается в России. Такое мнение он высказал на Европейском политическом форуме в Ереване.

Французский лидер отметил, что долгое время многие считали будущее Армении возможным только под покровительством РФ. Макрон также заявил, что Москва якобы бросила Армению в ситуации с Нагорным Карабахом.

«Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. <...> Всё это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Николай Пашинян заявлял, что страна была бы рада вступить в Евросоюз. Глава правительства также обратил внимание на то, что ещё в 2025 году в республике приняли инициированный гражданским обществом закон о начале процесса интеграции в ЕС.