Президент Румынии прервал визит в Армению из-за вотума недоверия премьеру

Президент Румынии Никушор Дан досрочно завершает поездку в Армению. Решение о срочном возвращении было принято на фоне политического кризиса в Румынии, связанного с вынесением вотума недоверия правительству Илие Боложана. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

Президент уже покидает Армению, где он участвовал в саммите Европейского политического сообщества. Ожидается, что в 18:00 по мск он выступит с официальным заявлением во дворце Котрочень — резиденции президента Румынии в Бухаресте.

Ранее в Румынии на фоне политического кризиса из правительства массово выходят представители Социал-демократической партии. В отставку подали вице-премьер Мариан Някшу, а также министры сельского хозяйства, энергетики, труда, юстиции, здравоохранения и транспорта.