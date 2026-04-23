23 апреля, 14:44

Крах правящей коалиции: В Румынии за один день лишились постов семь высокопоставленных чиновников

В Румынии шесть министров и вице-премьер подали в отставку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

В Румынии в отставку подали вице-премьер Мариан Някшу, а также министры сельского хозяйства, энергетики, труда, юстиции, здравоохранения и транспорта. О том, что семь высокопоставленных членов кабинета от Социал-демократической партии (СДП) слагают полномочия, сообщила пресс-служба самой партии, уточнив, что среди уходящих числится и генеральный секретарь правительства.

В заявлении сделан вывод, что премьер остался без парламентской опоры, поэтому его нахождение у руля кабинета более не соответствует демократическим нормам.

Помимо этого в документе подчёркивается, что, согласно конституционным нормам, никто — будь то отдельная персона или объединение — не имеет права брать на себя функции национального суверенитета, действуя без учёта позиции парламентского большинства, которое появилось на свет благодаря честным и демократическим выборам.

В Румынии ищут автора поста, объявившего сбор средств на убийство президента

Ранее сообщалось, что президент Румынии Никушор Дан выступил против идеи проведения референдума о возможном объединении с Молдавией, посчитав её преждевременной. По его словам, подобные инициативы не имеют смысла без соответствующей позиции со стороны Кишинёва.

Вероника Бакумченко
