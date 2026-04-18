18 апреля, 13:53

В Румынии ищут автора поста, объявившего сбор средств на убийство президента

Обложка © ТАСС / Harry Nakos / АР

Обложка © ТАСС / Harry Nakos / АР

В Румынии правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях публикации о сборе средств на убийство президента Никушора Дана. Поводом для расследования стал пост, размещённый в социальных сетях, о чём сообщил телеканал Digi24.

По данным издания, скриншоты публикации были распространены в интернете и вызвали внимание правоохранительных органов. В комментариях к записи некоторые пользователи, как утверждается, интересовались способами перевода денежных средств. Полиция округа Тимиш начала проверку обстоятельств появления поста и подлинности аккаунта, с которого он был размещён.

Сотрудники полиции проверили последний известный адрес проживания предполагаемого автора публикации, однако обнаружить его не удалось. Несколько лет назад он мог переехать в Германию и уже оттуда разместить спорное сообщение.

После инцидента Служба охраны и защиты Румынии усилила меры безопасности вокруг главы государства. Отдельно отмечается, что доступ к президенту теперь сопровождается более строгими проверками, а уровень наружного наблюдения был повышен.

Посол Липаев заявил, что Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией
Посол Липаев заявил, что Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией

Ранее президент Румынии Никушор Дан выступил против идеи проведения референдума о возможном объединении с Молдавией, посчитав её преждевременной. По его словам, подобные инициативы не имеют смысла без соответствующей позиции со стороны Кишинёва.

Милена Скрипальщикова
