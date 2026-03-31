Посол Липаев заявил, что Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией

Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев заявил, что Румыния сознательно взяла курс на конфронтацию с Россией. Он обратил внимание, что румынские власти оказывают военную поддержку Киеву, а политический диалог между странами полностью заморожен. Слова дипломата приводит РИА «Новости».

«Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии», — подчеркнул Липаев. Он добавил, что российское посольство не питает иллюзий относительно улучшения двусторонних отношений в обозримом будущем.

Особое возмущение Москвы вызывает, по словам Липаева, «высокомерный, менторский тон» по отношению к России. Посол констатировал, что двусторонние связи сведены к минимуму, а перспектив для их восстановления на данный момент не просматривается.

Ранее посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что граждане Румынии участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Речь идёт прежде всего об участниках так называемой «Румынской боевой группы «Гетика». Эти формирования, как утверждается, действуют в составе «Интернационального легиона» и других подразделений ВСУ. Численность румынских наёмников составляет несколько десятков человек.