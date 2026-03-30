Румынские бойцы из группировки «Гетика» участвуют в боях на стороне ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei
Граждане Румынии участвуют в боевых действиях на стороне Украины, включая бойцов из группировки «Гетика». Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
«Не секрет, что граждане Румынии принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима», — сказал он.
Речь идёт прежде всего об участниках так называемой «Румынской боевой группы «Гетика». Эти формирования, как утверждается, действуют в составе «Интернационального легиона» и других подразделений ВСУ. Численность румынских наёмников составляет несколько десятков человек. Эти сведения приводят и местные СМИ.
Ранее сообщалось, что среди финов, отправляющихся воевать на стороне Киева, есть две основные группы. Часть добровольцев руководствуется идеологическими мотивами, связанными с интерпретацией событий советско-финской войны. Другие принимают решение из-за финансового вознаграждения.
