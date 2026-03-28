Финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, рассказала, что среди её соотечественников, отправляющихся воевать на стороне Киева, есть две основные категории. Одни движимы историческими мифами о советско-финской войне, других привлекает материальное вознаграждение.

«Насчёт Финляндии и их наёмников: я точно знаю, есть идеологические. До сих пор у нас в Финляндии просто продвигают очень сильно 1939 год, когда была война между Финляндией и СССР, что они напали... Ещё организации есть идеологические, но я думаю, многие идут из-за денег», — сказала Райски в интервью РИА «Новости».

По словам активистки, среди отправившихся на Украину много молодёжи, включая девушек. Они верят официальной пропаганде, поскольку финны исторически привыкли доверять своему государству. При этом прежде Финляндия была благополучной страной с развитой социальной системой, но отказ от экономического сотрудничества с Россией привёл к дефициту бюджета и ухудшению положения граждан.

Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта в семье финна и русской. Из-за пророссийской позиции после начала боевых действий на Украине она дважды теряла работу, сталкивалась с угрозами и физической агрессией. В 2025 году переехала в Выборг и обратилась за политическим убежищем.

Ранее сообщалось, что Киев систематически нарушает условия контрактов с иностранными наёмниками, в частности в вопросах выплат и возврата тел погибших. Несмотря на прописанные в соглашениях обязательства по компенсациям, лечению и репатриации, эти пункты зачастую игнорируются, особенно в отношении раненых, которые не получают должной медпомощи и протезирования.