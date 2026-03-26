Румыния ввела кризисное положение на нефтяном рынке из-за роста цен

В Румынии ввели режим чрезвычайной ситуации в сфере обеспечения топливом, который будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года. В кабмине не исключают, что в дальнейшем его могут продлить. Данная мера была принята из-за стремительного подорожания энергоресурсов на фоне конфликта вокруг Ирана.

В рамках введённого режима коммерческая маржа нефтяных компаний будет ограничена до среднего уровня 2025 года. Содержание биотоплива в бензине снижено с обязательных 8% до 2%, а экспорт дизельного топлива разрешён только с согласия министерств экономики и энергетики.

Премьер-министр Илие Боложан заявил, что основой пакета мер стал принцип разделения расходов между правительством, бизнесом и гражданами. Средства, полученные государством от роста цен, не останутся в бюджете, а будут возвращены населению и компаниям через снижение налогов и предоставление льгот. Средняя цена дизельного топлива в Румынии 26 марта превысила психологический порог в 10 леев (около 2 евро) за литр.

Ранее сообщалось, что в Польше стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума, превысив 8,69 злотого за литр, что составляет около 2,35 доллара. За последнюю неделю цена на дизель выросла на 93 гроша (примерно 0,25 доллара), что стало самым резким скачком среди основных видов топлива, тогда как бензин АИ-95 подорожал лишь на 35 грошей.