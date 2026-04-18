Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа прилагает значительные усилия для вовлечения Франции в конфликт с Россией. По его словам, истинная опасность исходит от сторонников европейской интеграции. Филиппо призвал активно распространять информацию о том, что Россия не представляет угрозы для Франции.

«Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет!» — написал политик в соцсети Х.

Филиппо подчеркнул, что угрозу для Парижа представляют, в первую очередь, сторонники действующего президента Эмманюэля Макрона и те, кто активно поддерживает европейскую интеграцию.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. Несмотря на это, западные политики продолжают использовать риторику о «российской угрозе», чтобы, по мнению Москвы, отвлечь граждан от внутренних проблем. В то же время Россия выражает обеспокоенность ростом военной активности НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет это необходимостью «сдерживания», тогда как Кремль заявляет о готовности реагировать на действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.