14 мая, 09:56

В Киеве нашли 140 млн гривен для залога за Ермака

Обложка © ТАСС / Zuma

Залог за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут внести уже в четверг. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Сам фигурант утверждал, что не располагает такой суммой, но его адвокаты будут искать деньги у его знакомых и друзей.

«По моей информации, залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители из юридических кругов», — написал депутат.

Журналисты писали, что заплатить за чиновника нужную сумму могут компания Asters или юрист Роза Тапанова. Официального подтверждения внесения средств на данный момент не поступало.

«Я не был депутатом»: Ермаку пришлось краснеть за своего адвоката перед судьёй

Ранее Life.ru писал, что экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег. Материалы уголовного дела составляют 16 томов объёмом около 250 страниц каждый. Суд отправил бывшего чиновника под арест на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен — примерно 3,1 миллиона долларов. Сам Ермак заявил, что таких средств у него нет, однако «есть друзья с деньгами». В случае освобождения под залог Ермаку запретят общаться с Вероникой Феншуй и наденут на него браслет.

Александра Мышляева
