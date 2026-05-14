В Киеве нашли 140 млн гривен для залога за Ермака
Обложка © ТАСС / Zuma
Залог за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут внести уже в четверг. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Сам фигурант утверждал, что не располагает такой суммой, но его адвокаты будут искать деньги у его знакомых и друзей.
«По моей информации, залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители из юридических кругов», — написал депутат.
Журналисты писали, что заплатить за чиновника нужную сумму могут компания Asters или юрист Роза Тапанова. Официального подтверждения внесения средств на данный момент не поступало.
Ранее Life.ru писал, что экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег. Материалы уголовного дела составляют 16 томов объёмом около 250 страниц каждый. Суд отправил бывшего чиновника под арест на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен — примерно 3,1 миллиона долларов. Сам Ермак заявил, что таких средств у него нет, однако «есть друзья с деньгами». В случае освобождения под залог Ермаку запретят общаться с Вероникой Феншуй и наденут на него браслет.
