В Киеве нашли 140 млн гривен для залога за Ермака

Залог за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут внести уже в четверг. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Сам фигурант утверждал, что не располагает такой суммой, но его адвокаты будут искать деньги у его знакомых и друзей.