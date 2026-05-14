В случае освобождения под залог Ермаку запретят общаться с Вероникой Феншуй и наденут на него браслет

В случае особождения под залог экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку запретят общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как «Вероника Феншуй». Также на политика наденут электронный браслет. Но это будет лишь в случае, если кто-то внесёт за него 140 млн гривен ($3,1 млн).

«Кстати, ВАКС (Высший антикоррупционный суд) запретил Ермаку общаться с Вероникой Феншуй Аникиевич и рядом других лиц. Это в случае внесения залога, конечно», — завили в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК).

Также Ермаку нужно будет приехжать к детективам, прокурорам и суду, не отлучаться за пределы Киева без разрешения и носить электронный браслет. Также соратник Зеленского будет должен сдать свои загранпаспорта, сообщать об изменении места жительства или места работы и воздерживаться от общения с другими фигурнатами дела.