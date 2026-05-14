Внести залог за Ермака могут компания Asters или юрист Роза Тапанова
Обложка © ТАСС / MAXYM MARUSENKO / ЕРА
Внести залог за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого отправили под арест сегодня, может одна из крупнейших юридических компаний Украины Asters или его подруга Роза Тапанова. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач.
Комания Asters ранее привлекалась к обслуживанию государственных структур, а Тапанова — украинский юрист, директор музея-заповедника «Бабий Яр», член наблюдательных советов «Ощадбанка» и «Укрнефти».
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили ему подозрение. Материалы дела составляют 16 томов, каждый примерно по 250 страниц. Накануне в ходе судебного процесса была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй — гадалкой, которая давала ему консультации по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП. Кстати, после суда Ермак от Вероники Феншуй открестился. Сегодня экс-главу офиса Зеленского отправили под арест на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн гривен (около $3,1 млн). Ермак заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья с деньгами.
