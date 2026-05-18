«Гангстерский фильм с неплохим залогом»: Экс-премьер Польши высмеял скандал вокруг Ермака
Дело бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака напоминает сценарий гангстерского фильма. Такое сравнение провёл экс-премьер Польши Лешек Миллер в своих соцсетях.
Политик указал на вопиющую несправедливость. Обычный гражданин, укравший велосипед, тут же получает наручники и полицейский надзор. Но когда человек «из высших эшелонов власти» подозреваемый к отмыванию миллионов, ему будто бы просто выставляют счёт. Словно выселяют из пятизвёздочного отеля со словами: «Спасибо за пребывание в нашем заведении».
«Вся эта история также напоминает гангстерский фильм: роскошные поместья под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег», — написал он
Миллер напомнил, что Украина годами клялась Западу в прозрачности институтов, но на деле всё вышло иначе.
Напомним, в мае 2026 года Ермака арестовали по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве элитного посёлка «Династия» под Киевом. Суд отправил его под стражу на два месяца с залогом в 140 миллионов гривен, и требуемую сумму в итоге внесли.
Следствие считает чиновника частью организованной группы, а само расследование является эпизодом коррупционного дела «плёнки Миндича». Отдельного внимания заслуживает находка в телефоне Ермака контактов астролога, с которым он предположительно сверял кадровые назначения. Западные СМИ уже пишут, что этот скандал сильно бьёт по репутации Зеленского и может поставить крест на евроинтеграционных амбициях.
Ранее сообщалось, что Андрей Ермак, вышедший из СИЗО под залог, пообещал не покидать страну и добиваться оправдания в суде. Экс-чиновник поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму. Он назвал этот момент непростым, но подчеркнул, что справедливость стоит того, чтобы за неё сражаться. Ермак продолжает настаивать на собственной невиновности.
