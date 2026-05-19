Активизация уголовного дела против экс-главы офиса президента Андрея Ермака напрямую связана с поступлением на Украину первых кредитных средств от Евросоюза, уверен руководитель информагентства News-Front Константин Кнырик. По его словам, Владимиру Зеленскому объяснили, что эти деньги должны быть направлены исключительно на боевые действия.

«Зеленскому дали понять, что вот эти деньги разворовать уже не получится. Брюсселю нужно, чтобы всё ушло на войну», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Он не верит в версию, будто всё это делается ради мира или чтобы избавиться от Зеленского. У президента США Дональда Трампа, по мнению эксперта, есть тысяча способов убрать главу киевского режима без такой сложной комбинации.