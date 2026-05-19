«Деньги разворовать не получится»: Зеленский получил последнее предупреждение через Ермака
Эксперт Кнырик связал дело Ермака с поступлением на Украину первых денег от ЕС
Обложка © ТАСС / EPA
Активизация уголовного дела против экс-главы офиса президента Андрея Ермака напрямую связана с поступлением на Украину первых кредитных средств от Евросоюза, уверен руководитель информагентства News-Front Константин Кнырик. По его словам, Владимиру Зеленскому объяснили, что эти деньги должны быть направлены исключительно на боевые действия.
«Зеленскому дали понять, что вот эти деньги разворовать уже не получится. Брюсселю нужно, чтобы всё ушло на войну», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Он не верит в версию, будто всё это делается ради мира или чтобы избавиться от Зеленского. У президента США Дональда Трампа, по мнению эксперта, есть тысяча способов убрать главу киевского режима без такой сложной комбинации.
Напомним, 11 мая сотрудники НАБУ провели у Ермака обыски и вручили ему подозрение. Однако 18 мая за него внесли залог в размере 140 млн гривен, чтобы он мог выйти из СИЗО. Примечательно, что за свободу Ермака заплатила фирма из дела об отмывании денег.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.