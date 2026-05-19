Освобождение бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака из-под ареста говорит о том, что киевский режим теряет связь с реальностью. Такое мнение высказал подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Мне кажется, что Зеленский просто сошёл с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине. Это просто поражает», — сказал он.

По словам эксперта, действия Зеленского абсурдны сами по себе, потому что дело Ермака выставляет киевский режим в плохом свете. Дэвис добавил, что глава киевского режима должен быть осторожен с рисками и не глуп настолько, чтобы терять и без того низкую поддержку без всякой выгоды.