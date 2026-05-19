Брюссель фактически подтвердил причастность Еврокомиссии к коррупционному скандалу на Украине стремлением «откровенно выгораживать своего выкормыша» экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Это более чем двойные стандарты, и, по сути дела, Еврокомиссия демонстрирует причастность к манипуляциям в Киеве, потому что стремится откровенно выгораживать своего выкормыша. Ни для кого не секрет, что эта пирамида, исходя уже из вновь полученных данных, замыкалась на ближайшее окружение президента и, скорее всего, возглавлялась самим президентом, который имел прямые взаимоотношения с Еврокомиссией. И ЕК ратовала за выделение колоссальных сумм, которые направлялись в эту «коррупционную мойку», — сказал Мирошник.

По словам дипломата, европейские структуры демонстрируют не просто предвзятость, а стремление защитить украинское руководство от неудобных последствий. Он связал такую позицию с продолжением финансовой поддержки Украины, несмотря на сообщения о возможных коррупционных нарушениях.

Ранее стало известно о компании, которая внесла залог за экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. 32 миллиона гривен перечислила фирма, которая связана с бывшим вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко. Речь идёт о компании ООО «Стройэлектромонтаж» («СЭМ»), фигурировавшей в деле об отмывании денег. Одним из его совладельцев является «КУА «ТЕМП», учреждённая кипрской Pandaiz Limited.