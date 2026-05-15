Экс-игрок «Рубина» Ребров внёс 30 миллионов гривен залога за Андрея Ермака

Бывший футболист казанского «Рубина» и экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров внёс залог за Андрея Ермака, ранее возглавлявшего офис Владимира Зеленского. Сумма составила 30 миллионов гривен — это почти 50 миллионов рублей.

Известно, что Ребров дружит с Ермаком больше десяти лет. У них есть общий крёстный, а также Ермак был на свадьбе футболиста. При этом нужная сумма залога ещё не собрана — всего требуется 140 миллионов гривен, напоминает «Mash на спорте».