Экс-игрок «Рубина» Ребров внёс 30 миллионов гривен залога за Андрея Ермака
Сергей Ребров и Андрей Ермак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rebrov_serhiy © ТАСС / MAXYM MARUSENKO / ЕРА
Бывший футболист казанского «Рубина» и экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров внёс залог за Андрея Ермака, ранее возглавлявшего офис Владимира Зеленского. Сумма составила 30 миллионов гривен — это почти 50 миллионов рублей.
Известно, что Ребров дружит с Ермаком больше десяти лет. У них есть общий крёстный, а также Ермак был на свадьбе футболиста. При этом нужная сумма залога ещё не собрана — всего требуется 140 миллионов гривен, напоминает «Mash на спорте».
Напомним, что Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов; материалы дела насчитывают 16 томов (по 250 страниц каждый). Его арестовали на два месяца, назначив залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). Ермак заявил, что не располагает такими средствами, но имеет состоятельных друзей. Однако залог вовремя внести не успели: за полчаса до окончания банковского дня из 140 миллионов были перечислены только 14,5 миллиона (около 10% суммы). Офис Зеленского задействовал для этого весь административный ресурс, но желающих «подставляться» оказалось мало, и Ермак остаётся в СИЗО.
