Депутат Рады Дмитрук: Арест Ермака запустил этап разрушения власти Зеленского

Народный депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что помещение экс-главы офиса президента Андрея Ермака в следственный изолятор стало серьёзным ударом для власти Владимира Зеленского. По его мнению, система, построенная на страхе и подавлении инакомыслия, начала терять устойчивость.

«Человек, который фактически был одним из самых влиятельных лиц в стране, проведёт ночь в следственном изоляторе. И не исключено, что это будет не одна ночь. Это ещё не означает, что власть Зеленского рухнет уже завтра. Но это означает, что процесс её разрушения вошёл в новую, гораздо более серьёзную фазу», — написал Дмитрук в своём блоге.

По словам депутата, сама отставка Ермака была важным сигналом того, что механизм управления дал сбой. Теперь же, считает он, конструкция, державшаяся на лжи и насилии, начала интенсивно разрушаться.