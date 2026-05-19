Владимир Зеленский с нетерпением ждёт летнего наступления Армии России в районе Константиновки (ДНР), поскольку в этом случае давление США на главу киевского режима снизится, заявил в эфире радио Sputnik волонтёр СВО Дмитрий Бурыгин.

По его словам, для Зеленского наступление ВС РФ сейчас было бы счастьем и спасением, потому что смута в районе Киева может негативно сказаться на фронте, и чтобы не допустить этого, Вашингтон ослабит давление.

«Поэтому, с учётом того, что фронт сейчас прогревается в районе Константиновки, Зеленский крестится на наше наступление», — подчеркнул эксперт.

К слову, переговоры по Украине остаются безрезультатными из-за отказа Владимира Зеленского обсуждать территориальные уступки. К такому выводу пришёл генеральный инспектор Пентагона в докладе для Конгресса США.