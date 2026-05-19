Переговоры по Украине остаются безрезультатными из-за отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского обсуждать территориальные уступки. К такому выводу пришёл генеральный инспектор Пентагона в докладе, представленном Конгрессу США.

«Встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или заключению мирного соглашения, а переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности. Зеленский продолжал заявлять, что Украина не уступит территории России и что ей необходимы гарантии безопасности и надёжный, прочный мир. Россия по-прежнему отказывалась предоставлять Украине гарантии безопасности», — говорится в статье.

Американское военное ведомство также обратило внимание на ухудшение положения украинской армии. По оценке аудиторов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с сокращением числа призывников, а уровень подготовки пополнения вызывает всё больше претензий. На ситуацию также влияет нехватка боеприпасов и беспилотников.

В докладе отмечается, что проблемы со снабжением и восполнением личного состава усиливают преимущества России в конфликте. После апреля 2024 года конгресс США не принимал новых решений о дополнительном финансировании Украины. На этом фоне значительная часть расходов и поставок, связанных с поддержкой Киева, перешла на европейских союзников.

В 2026 году Украина окажется не в состоянии самостоятельно покрыть расходы своего бюджета — дефицит, по оценкам американского оборонного ведомства, составит около 47 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, направленном в Конгресс США. В текущем году Киев сможет мобилизовать примерно 67 миллиардов долларов собственных доходов, тогда как потребности оцениваются в 114 миллиардов.