Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 01:26

Пентагон: Украина не сможет сама покрыть дефицит бюджета в $47 миллиардов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

В 2026 году Украина окажется не в состоянии самостоятельно покрыть расходы своего бюджета — дефицит, по оценкам американского оборонного ведомства, составит около 47 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, направленном в Конгресс США.

Согласно документу, в Госдепартаменте США подсчитали, что в текущем году Киев сможет мобилизовать примерно 67 миллиардов долларов собственных доходов, тогда как потребности оцениваются в 114 миллиардов. Таким образом, разрыв достигает 47 миллиардов.

«Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года», — подчёркивается в докладе.

Из отчёта также следует, что страны Европейского союза, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, взяли на себя обязательство предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро. Это эквивалентно примерно 105 миллиардам долларов.

Власти США признали, что ВС РФ обладают стратегической инициативой на Украине
Власти США признали, что ВС РФ обладают стратегической инициативой на Украине

Также в документе говорится о десятках проверок, касающихся коррупционных схем, мошенничества и передачи поставленного Киеву оружия третьим сторонам. На конец марта расследовались 56 дел, ещё 13 проверок к этому моменту были завершены. Часть материалов уже передана американским следственным структурам. Четыре дела направили в Министерство юстиции США, ещё одно — в другой орган, занимающийся расследованиями.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar