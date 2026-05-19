Пентагон: Украина не сможет сама покрыть дефицит бюджета в $47 миллиардов

В 2026 году Украина окажется не в состоянии самостоятельно покрыть расходы своего бюджета — дефицит, по оценкам американского оборонного ведомства, составит около 47 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, направленном в Конгресс США.

Согласно документу, в Госдепартаменте США подсчитали, что в текущем году Киев сможет мобилизовать примерно 67 миллиардов долларов собственных доходов, тогда как потребности оцениваются в 114 миллиардов. Таким образом, разрыв достигает 47 миллиардов.

«Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года», — подчёркивается в докладе.

Из отчёта также следует, что страны Европейского союза, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, взяли на себя обязательство предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро. Это эквивалентно примерно 105 миллиардам долларов.

Также в документе говорится о десятках проверок, касающихся коррупционных схем, мошенничества и передачи поставленного Киеву оружия третьим сторонам. На конец марта расследовались 56 дел, ещё 13 проверок к этому моменту были завершены. Часть материалов уже передана американским следственным структурам. Четыре дела направили в Министерство юстиции США, ещё одно — в другой орган, занимающийся расследованиями.