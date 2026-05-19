США расследуют 56 дел о коррупции и хищении оружия на Украине

В Конгресс США поступил доклад о расследованиях, связанных с американской помощью Украине. В документе говорится о десятках проверок, касающихся коррупционных схем, мошенничества и передачи поставленного Киеву оружия третьим сторонам.

Отчёт подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию. На конец марта расследовались 56 дел, ещё 13 проверок к этому моменту были завершены. Часть материалов уже передана американским следственным структурам. Четыре дела направили в Министерство юстиции США, ещё одно — в другой орган, занимающийся расследованиями.

В докладе упоминается и совместная операция американских властей с Национальным антикоррупционным бюро Украины. В США задержали гражданина Украины, которого украинская сторона обвиняет в превышении служебных полномочий и подделке документов. Также американские иммиграционные службы задержали троих украинцев, находившихся на территории США.

Ранее Life.ru писал, что в докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и USAID говорится о том, что украинские удары по России являются беспорядочными и недостаточно эффективными для влияния на ход военных действий. Атаки Украины не образуют единой кампании и не сосредоточены на объектах, от которых напрямую зависит проведение операций.