18 мая, 22:14

Разведка США считает беспорядочными удары ВСУ по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Американская разведка сочла украинские удары по России беспорядочными и недостаточно эффективными для влияния на ход военных действий. Такой вывод содержится в докладе, который генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и USAID направили в Конгресс США по итогам первого квартала 2026 года.

В документе говорится, что атаки Украины не образуют единой кампании и не сосредоточены на объектах, от которых напрямую зависит проведение операций. Авторы отчёта указывают: удары наносятся без необходимой плотности и координации, поэтому не создают для Москвы серьёзных военных последствий.

США продолжают обучать пилотов ВСУ работе на истребителях F-16

В том же отчёте говорится, что Вооружённые силы Российской Федерации сохраняют общее стратегическое преимущество на Украине, несмотря на многомиллиардную поддержку Киева со стороны коллективного Запада. В докладе прямо признаётся, что «российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу». При этом Украина по-прежнему испытывает острый дефицит критически важных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

Тимур Хингеев
