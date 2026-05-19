США продолжают обучать пилотов ВСУ работе на истребителях F-16

США продолжают обучать украинских военных пилотов работе на истребителях F-16, которые ранее передали Киеву западные страны. Об этом говорится в новом докладе американских ведомств, направленном в Конгресс США.

Документ охватывает период с января по март 2026 года. В подготовке отчёта участвовали генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США.

«Соединённые Штаты продолжают обучать украинских лётчиков пилотированию F-16», — говорится в докладе.

В документе уточняется, что программа подготовки проходит совместно с Данией и Нидерландами. Речь идёт не только о лётной подготовке, но и об обучении эксплуатации и техническому обслуживанию американских самолётов. В мае прошлого года Госдепартамент США согласовал контракт почти на 311 миллионов долларов. Средства направили на подготовку украинских пилотов и обслуживание F-16.

Точное количество переданных Украине истребителей официально не раскрывается. При этом украинская сторона уже неоднократно теряла такие самолёты в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35, предположительно, уничтожил украинский F-16 в Сумской области. Об этом заявлял координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, жители Кролевца услышали мощный взрыв после пролёта украинского самолёта с подвешенными ракетами. Лебедев утверждал, что российский Су-35 выпустил по цели ракету класса «воздух-воздух». Собеседники подполья также заявляли, что после удара самолёт распался в воздухе, а его обломки упали в поле за пределами города. Официального подтверждения этой информации не поступало.