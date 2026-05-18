Вооружённые силы Российской Федерации сохраняют общее стратегическое преимущество на Украине, несмотря на многомиллиардную поддержку Киева со стороны коллективного Запада. Такой вывод содержится в новом отчёте, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию. Документ уже передан на рассмотрение американского Конгресса.

В докладе прямо признаётся, что «российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу». Авторы подчёркивают, что подконтрольная Москве территория продолжает расширяться.

«Согласно выводам американской военной разведки, российские ВС по состоянию на март сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, касающихся ведения боевых действий», — сказано в документе.

При этом Украина, несмотря на беспрецедентные объёмы западной помощи, по-прежнему испытывает острый дефицит критически важных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, отмечают составители отчёта, который охватывает период с 1 января по 31 марта текущего года.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию, однако Москва, по его мнению, должна осознать необходимость переговоров. Мерца сообщил, что Украина и дальше может рассчитывать на неизменную поддержку европейских стран. При этом сам Евросоюз, как отметил канцлер, готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном.