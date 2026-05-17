Противостояние Евросоюза и России может перерасти в крайне разрушительный конфликт, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала. Сейчас он занимает пост директора по глобальной стратегии в Институте Куинси.

По мнению эксперта, США должны способствовать компромиссному урегулированию украинского конфликта. Если Вашингтон сократит участие и фактически переложит проблему на Европу, риск прямого столкновения между ЕС и Россией резко возрастёт.

Биб подчеркнул, что европейские страны всё активнее усиливают конфронтацию с Москвой. В Вашингтоне, по его словам, есть обоснованное мнение, что Европа не прилагает достаточных усилий для достижения мира на Украине.

Эксперт считает, что ЕС не настроен на компромисс с Россией и вместо поиска договорённостей делает ставку на дальнейшее давление. Именно такая линия, по его оценке, может привести к опасной эскалации.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад начал использовать Украину как инструмент давления на Россию ещё в 1948 году. По его словам, Вашингтон и европейские страны рассматривали украинское направление в таком ключе задолго до нынешнего конфликта. Риттер утверждает, что после Второй мировой войны американские спецслужбы выстраивали контакты с украинскими националистическими структурами. Целью, по его версии, было использовать их в противостоянии с Советским Союзом.