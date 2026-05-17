Вашингтон и европейские государства начали рассматривать Украину как элемент давления на Москву ещё во второй половине XX века. Об этом заявил бывший американский разведчик, ныне работающий военным аналитиком Скотт Риттер.

По утверждению аналитика, основы нынешнего противостояния были заложены задолго до последних событий. Риттер отметил, что после Второй мировой войны американские спецслужбы выстраивали контакты с украинскими националистическими структурами, рассчитывая использовать их в борьбе против Советского Союза.

Он также упомянул разработанный в начале 1950-х годов проект американского спецназа, предполагавший использование украинской территории для диверсионной и партизанской деятельности. Риттер считает, что европейские страны в течение многих лет поддерживали линию США, направленную на ослабление России через украинское направление.

Дальнейшее участие Запада в поддержке Киева не приведёт к изменению ситуации. По его мнению, США и их союзникам следует отказаться от продолжения конфронтации и признать, что прежний подход исчерпал себя.

А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ошибочным решение заблокировать кредит для Украины со стороны ЕС в размере 90 миллиардов евро. Выступая перед студентами, премьер подчеркнул, что изначально выступал против предоставления займа Киеву и даже не участвовал в обсуждении. Однако он считает, что блокировать уже принятое решение было бы неправильно.