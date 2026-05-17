Фицо назвал ошибкой решение Орбана заблокировать кредит ЕС для Украины

Решение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о блокировке выделения кредита для Украины со стороны ЕС в размере 90 миллиардов евро было ошибочным. Об этом заявил председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

Выступая перед студентами, словацкий премьер отметил, что сам он также выступал против предоставления Киеву займа и даже отказался от участия в этом процессе. Тем не менее, считает он, блокировать уже принятое решение было неправильно.

«Поскольку этот кредит был принят в соответствии с международным правом, я уже не могу его блокировать. В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято», — высказался Фицо.

Ранее Роберт Фицо заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон мог бы возглавить Евросоюз вместо нынешней главы евродипломатии Каи Каллас. По его словам, альянсу необходимо «пройти через большие перемены», чтобы «Европа выжила». В противном случае, предупредил премьер, ЕС грозит та же участь, что и НАТО, которое, по его оценке, находится в абсолютно расстроенном состоянии.