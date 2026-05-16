16 мая, 15:16

«ЕС нуждается в сильных лидерах»: Фицо предложил заменить Каллас на Макрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон мог бы возглавить Евросоюз вместо нынешней главы евродипломатии Каи Каллас. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсетях.

«Мы нуждаемся в сильных лидерах. Единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон», — отметил словацкий политик.

Фицо раскритиковал действующее руководство ЕС за отсутствие единой внешней политики. По его словам, альянсу необходимо «пройти через большие перемены», чтобы «Европа выжила». В противном случае, предупредил премьер, ЕС грозит та же участь, что и НАТО, которое, по его оценке, находится в абсолютно расстроенном состоянии.

Ранее Фицо раскритиковал западные СМИ за недостоверные публикации о России. В СМИ появились публикации о «голоде» и «развале» в России. Премьер-министр назвал эти утверждения фальшивкой. По словам Фицо, западные журналисты в своих репортажах о положении дел в РФ оторваны от реальности. Он также заявил, что словацкие власти обязаны сохранять отношения с Россией.

Александра Мышляева
