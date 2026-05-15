Западные СМИ «оторваны от реальности» в своих публикациях о положении дел в России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции. По его словам, чтобы выстроить диалог, необходимо относиться к Москве с уважением.

«Вы так радостно пишете, что в России «умирают от голода», что там «ничего нет» и «всё развалилось». Что у Путина нет поддержки и так далее. Вы полностью оторваны от реальности», — сказал словацкий лидер.

Фицо назвал поддержание контактов с Россией одной из обязанностей властей Словакии. Во время поездки в Москву по случаю Дня Победы он лично общался с президентом Владимиром Путиным, и их общение протекало как раз в уважительном русле.

«Он действительно говорил мне вещи, которые очень важны. Например, <...> я первым в Евросоюзе узнал, что будет объявлено [праздничное] перемирие», — добавил лидер правительства Словакии.

Ранее Роберт Фицо обсудил с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом итоги своей поездки в Москву. Встреча прошла в Братиславе.