14 мая, 22:02

Мерц отменил визит в Словакию из-за поездки Фицо в Москву 9 мая

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался от запланированной поездки в Словакию. Причина — визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву 9 мая. Портал Dennikn сообщил об этом со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.

Дипломат рассказал, что канцлер Германии планировал прибыть в Словакию 29 мая. Однако после того как премьер-министр посетил мероприятия к 81-й годовщине Победы в Москве, Мерц передумал. Фицо пока не комментировал эту информацию.

Мерц пригрозил разговором Фицо за поездку в Москву
Ранее Мерц заявил, что Россия якобы создаёт угрозу для европейских стран. По его словам, государства ЕС наращивают военные расходы из-за этой угрозы. Канцлер добавил — Германия тратит миллиарды на вооружение именно по причине российского фактора.

Лия Мурадьян
