Мерц отменил визит в Словакию из-за поездки Фицо в Москву 9 мая
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался от запланированной поездки в Словакию. Причина — визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву 9 мая. Портал Dennikn сообщил об этом со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.
Дипломат рассказал, что канцлер Германии планировал прибыть в Словакию 29 мая. Однако после того как премьер-министр посетил мероприятия к 81-й годовщине Победы в Москве, Мерц передумал. Фицо пока не комментировал эту информацию.
Ранее Мерц заявил, что Россия якобы создаёт угрозу для европейских стран. По его словам, государства ЕС наращивают военные расходы из-за этой угрозы. Канцлер добавил — Германия тратит миллиарды на вооружение именно по причине российского фактора.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.