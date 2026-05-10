Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет угрозу для европейских стран, из-за чего государства ЕС наращивают военные расходы. Об этом пишет Reuters.

«Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооружённых сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно давал развёрнутые разъяснения о том, что у России нет планов нападения на страны НАТО. Однако западные политики систематически пугают собственных граждан вымышленной угрозой, стремясь отвлечь их внимание от внутренних проблем.

Ранее Мерц сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы. По словам немецкого канцлера, тема поездки словацкого премьера в российскую столицу будет поднята в отдельном разговоре.