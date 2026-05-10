Мерц выступил с резким заявлением о России
Мерц заявил о «угрозе России» и росте военных расходов Европы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет угрозу для европейских стран, из-за чего государства ЕС наращивают военные расходы. Об этом пишет Reuters.
«Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооружённых сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России», — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно давал развёрнутые разъяснения о том, что у России нет планов нападения на страны НАТО. Однако западные политики систематически пугают собственных граждан вымышленной угрозой, стремясь отвлечь их внимание от внутренних проблем.
Ранее Мерц сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы. По словам немецкого канцлера, тема поездки словацкого премьера в российскую столицу будет поднята в отдельном разговоре.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.