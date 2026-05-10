День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 07:45

Мерц выступил с резким заявлением о России

Мерц заявил о «угрозе России» и росте военных расходов Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет угрозу для европейских стран, из-за чего государства ЕС наращивают военные расходы. Об этом пишет Reuters.

«Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооружённых сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно давал развёрнутые разъяснения о том, что у России нет планов нападения на страны НАТО. Однако западные политики систематически пугают собственных граждан вымышленной угрозой, стремясь отвлечь их внимание от внутренних проблем.

Мерц установил рекорд по проценту недовольных его работой во главе кабмина ФРГ
Мерц установил рекорд по проценту недовольных его работой во главе кабмина ФРГ

Ранее Мерц сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы. По словам немецкого канцлера, тема поездки словацкого премьера в российскую столицу будет поднята в отдельном разговоре.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar