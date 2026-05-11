11 мая, 20:43

Фицо обсудил с президентом Австрии переговоры с Путиным в Москве

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом свою поездку в Москву и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. О встрече сообщила пресс-служба словацкого правительства.

Переговоры прошли в Братиславе в понедельник. Одной из тем стала поездка Фицо на мероприятия в честь Дня Победы в Москве, а также его встреча с российским лидером.

В субботу Владимир Путин провёл переговоры с Робертом Фицо, который прибыл в российскую столицу по случаю празднования 9 Мая. Позже словацкий премьер заявил, что ожидает интереса со стороны европейских политиков к итогам своей поездки и беседы с президентом России.

Фицо поблагодарил Путина за традиционное российское гостеприимство
Ранее Роберт Фицо после поездки в Москву напомнил жителям страны о роли Красной Армии в освобождении республики. С таким заявлением он выступил на торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш. Премьер поблагодарил Красную Армию за освобождение Словакии от фашизма. Фицо также выразил тревогу из-за нынешней международной ситуации. По его словам, прежний мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, разрушен.

Антон Голыбин
