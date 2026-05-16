Война будет долгой: Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине может продолжаться ещё долго. По его словам, он не берётся прогнозировать, когда именно боевые действия подойдут к концу.

Фицо отметил, что обсуждал ситуацию и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. При этом, как подчеркнул словацкий премьер, у каждой стороны своя позиция по происходящему.

Также глава правительства Словакии заявил, что попытки Запада ослабить Россию через украинский конфликт не приносят ожидаемого результата. По его словам, Братислава продолжает проводить независимую внешнюю политику, а главной ценностью для страны остаётся мир.

Фицо добавил, что ситуация в мире становится всё напряжённее: число вооружённых конфликтов растёт, а крупные государства всё чаще игнорируют международное право. Он выразил надежду, что никому не придёт в голову применить ядерное оружие.