Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен передать лидерам стран ЕС важные сведения. Он получил эту информацию после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Фицо планирует поделиться данными с европейскими союзниками при личной встрече.

«Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я её им предоставлю», — приводит слова Фицо на пресс-конференции телеканал ТАЗ.

Информация касается позиции России по урегулированию конфликта на Украине. Фицо добавил, что Путин чётко озвучил свою точку зрения, и её необходимо донести до европейских политиков.

Премьер также высказал мнение о посреднике в переговорах Брюсселя с Москвой. По его словам, эту роль должен взять на себя человек, который понимает русскую душу. Такой подход поможет наладить конструктивный диалог между сторонами.

Ранее Фицо раскритиковал западные СМИ за недостоверные публикации о России. Журналисты писали о «голоде» и «развале» в РФ. Премьер назвал эти сообщения ложью. Фицо заявил, что западные корреспонденты оторваны от реальности в своих материалах о положении дел в России. Словацкий лидер также подчеркнул, что поддержание контактов с Россией входит в обязанности властей Словакии.