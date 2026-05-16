16 мая, 00:41

Фицо готовит важную информацию для ЕС после встречи с Путиным

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен передать лидерам стран ЕС важные сведения. Он получил эту информацию после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Фицо планирует поделиться данными с европейскими союзниками при личной встрече.

«Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я её им предоставлю»,приводит слова Фицо на пресс-конференции телеканал ТАЗ.

Информация касается позиции России по урегулированию конфликта на Украине. Фицо добавил, что Путин чётко озвучил свою точку зрения, и её необходимо донести до европейских политиков.

Премьер также высказал мнение о посреднике в переговорах Брюсселя с Москвой. По его словам, эту роль должен взять на себя человек, который понимает русскую душу. Такой подход поможет наладить конструктивный диалог между сторонами.

Фицо назвал идиотским план ЕС по отказу от российских энергоресурсов

Ранее Фицо раскритиковал западные СМИ за недостоверные публикации о России. Журналисты писали о «голоде» и «развале» в РФ. Премьер назвал эти сообщения ложью. Фицо заявил, что западные корреспонденты оторваны от реальности в своих материалах о положении дел в России. Словацкий лидер также подчеркнул, что поддержание контактов с Россией входит в обязанности властей Словакии.

Лия Мурадьян
