Фицо назвал идиотским план ЕС по отказу от российских энергоресурсов
Роберт Фицо. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике планы Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году, усомнившись в их рациональности. Об этом сообщает издание Hlavný Denník.
«Мы такие идиоты?» — задался вопросом Фицо.
Выступая в Братиславе, он эмоционально прокомментировал энергетическую политику ЕС, обратив внимание на то, что некоторые страны продолжают закупать российский СПГ, несмотря на заявления о сокращении импорта. По его словам, это демонстрирует противоречивый подход внутри Евросоюза.
«То есть нам нельзя, а Франции можно?» — уточнил премьер.
Фицо также отметил, что полный отказ от российских поставок может привести к росту зависимости Европы от США, которые будут перепродавать энергоресурсы по более высокой цене.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал экономические трудности в Европе, связав их с отказом от российских энергоресурсов и закрытием атомных электростанций. Его заявление стало реакцией на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неспособности Берлина полностью защитить граждан и бизнес от рыночных колебаний.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.