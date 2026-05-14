Фицо назвал идиотским план ЕС по отказу от российских энергоресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике планы Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году, усомнившись в их рациональности. Об этом сообщает издание Hlavný Denník.

«Мы такие идиоты?» — задался вопросом Фицо.

Выступая в Братиславе, он эмоционально прокомментировал энергетическую политику ЕС, обратив внимание на то, что некоторые страны продолжают закупать российский СПГ, несмотря на заявления о сокращении импорта. По его словам, это демонстрирует противоречивый подход внутри Евросоюза.

«То есть нам нельзя, а Франции можно?» — уточнил премьер.

Фицо также отметил, что полный отказ от российских поставок может привести к росту зависимости Европы от США, которые будут перепродавать энергоресурсы по более высокой цене.