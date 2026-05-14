Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 01:13

Фицо назвал идиотским план ЕС по отказу от российских энергоресурсов

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике планы Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году, усомнившись в их рациональности. Об этом сообщает издание Hlavný Denník.

«Мы такие идиоты?» — задался вопросом Фицо.

Выступая в Братиславе, он эмоционально прокомментировал энергетическую политику ЕС, обратив внимание на то, что некоторые страны продолжают закупать российский СПГ, несмотря на заявления о сокращении импорта. По его словам, это демонстрирует противоречивый подход внутри Евросоюза.

«То есть нам нельзя, а Франции можно?» — уточнил премьер.

Фицо также отметил, что полный отказ от российских поставок может привести к росту зависимости Европы от США, которые будут перепродавать энергоресурсы по более высокой цене.

Новак: Страны Юго-Восточной Азии хотят покупать больше энергоресурсов из РФ
Новак: Страны Юго-Восточной Азии хотят покупать больше энергоресурсов из РФ

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал экономические трудности в Европе, связав их с отказом от российских энергоресурсов и закрытием атомных электростанций. Его заявление стало реакцией на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неспособности Берлина полностью защитить граждан и бизнес от рыночных колебаний.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar