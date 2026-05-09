Новак: Страны Юго-Восточной Азии хотят покупать больше энергоресурсов из РФ

Государства Юго-Восточной Азии проявляют интерес к дополнительным поставкам российских энергоресурсов. Об этом заявил газете «Известия» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Практически все страны [региона] выражают интерес, чтобы получать нефтепродукты, нефть, газовые ресурсы из России, потому что Россия показывает себя в условиях нынешнего кризиса как стабильный и надёжный поставщик энергоресурса на мировые рынки», — подчеркнул Новак.

По его словам, Москва заинтересована в долгосрочных энергетических контрактах. Российские компании уже обрабатывают запросы, поступающие от партнёров из региона. Вице-премьер отдельно обратил внимание на сотрудничество с Лаосом — сейчас прорабатывается поставка первой партии нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Россия нарастит нефтедобычу в июне по сравнению с маем на 62 тысячи баррелей в сутки. Показатель достигнет 9,762 миллиона баррелей в день. В мае максимально разрешённый объём составлял 9,699 миллиона. Новый лимит выше прежнего на 63 тысячи баррелей.