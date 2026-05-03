Россия в июне нарастит добычу нефти до 9,762 миллиона баррелей в сутки

Россия нарастит нефтедобычу в июне по сравнению с маем на 62 тысячи баррелей в сутки. Об этом следует из коммюнике ОПЕК+.

Показатель достигнет 9,762 миллиона баррелей в день. В мае максимально разрешённый объём добычи составлял 9,699 миллиона баррелей.

К слову, в ближайшее время ожидается начало поставок российской нефти в Индонезию. Глава местного Минэнерго Бахлил Лахадалия заявил, что это станет частью более широкого плана по закупке у Москвы 150 миллионов баррелей до конца 2026 года.