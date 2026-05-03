Силуанов: Рост цен на нефть может принести России дополнительные 200 млрд

Россия пополнит собственный бюджет примерно на 200 миллиардов рублей по причине резкого увеличения цены на нефть на мировом рынке. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Мы их [дополнительные доходы] ждём. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца — одинаковые. Речь идёт о сумме примерно 200 млрд рублей», — пояснил чиновник.