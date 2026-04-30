30 апреля, 16:04

600 млн баррелей нефти потерял мир из-за войны в Иране, заявил Новак

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что конфликт на Ближнем Востоке стал причиной значительных перебоев в поставках нефти. Ежедневно мировой рынок недополучает от 10 до 12 миллионов баррелей.

Новак подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива и повреждение энергетических объектов в Персидском заливе оказали негативное влияние на баланс спроса и предложения, что и привело к текущему дефициту.

«По нашим подсчётам, уже суммарно за период кризиса (недопоставлено) 600 миллионов баррелей примерно», — сказал Новак в беседе с ИС «Вести».

По его словам, из-за этого многие страны пришлось брать из резервов и тратить накопленную нефть.

Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь

Накануне Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы. Глава Белого дома подчеркнул, что последствия для Тегерана будут «более тяжёлыми», чем от бомбардировок.

Наталья Демьянова
